Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: remontée de l'indice Ifo en janvier information fournie par Cercle Finance • 25/01/2023 à 10:44









(CercleFinance.com) - L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a augmenté de 88,6 en décembre 2022 à 90,2 en janvier, un niveau conforme au consensus selon Capital Economics, mais un peu plus faible que sa propre prévision de 92.



Dans le détail, l'indice des attentes a considérablement progressé, passant de 83,2 à 86,4 d'un mois sur l'autre, un chiffre plus élevé que prévu, mais l'indice des conditions actuelles a légèrement baissé, de 94,4 à 94,1.



'Une récession pourrait bien être évitée, mais nous pensons que l'économie stagnera au mieux au premier semestre 2023 et ne croîtra que très lentement par la suite', prévient Capital Economics, qui pointe notamment les taux d'intérêts et les prix du gaz élevés.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.