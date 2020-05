Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : remontée de l'indice Ifo Cercle Finance • 25/05/2020 à 10:55









(CercleFinance.com) - L'institut Ifo fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires s'est redressé en mai, passant de 74,2 en avril à 79,5 ce mois-ci, là où les économistes n'attendaient qu'une remontée à un peu plus de 78 en moyenne. 'Même si les entreprises ont de nouveau évalué leur situation actuelle comme légèrement pire, leurs attentes pour les mois prochains se sont améliorées considérablement', explique l'institut de recherche économique basé à Munich.

