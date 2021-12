Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: recul sensible de l'indice Ifo en décembre information fournie par Cercle Finance • 17/12/2021 à 10:50









(CercleFinance.com) - L'indice du climat des affaires en Allemagne -calculé par l'institut Ifo- est passé de 96,6 points en novembre à 94,7 points en décembre, traduisant ainsi un 'assombrissement du sentiment des entreprises allemandes pour Noël'.



'L'économie allemande ne reçoit aucun cadeau cette année', souligne l'institut basé à Munich, notant que 'la détérioration de la situation pandémique frappe durement les fournisseurs de services aux consommateurs et les détaillants'.



La contraction de l'indice global reflète à la fois une évolution moins favorable de la situation actuelle (sous-indice en baisse de 2,1 points à 96,9) et des perspectives pour le premier semestre 2022 (sous-indice en baisse de 1,6 point à 92,6).





