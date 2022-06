Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: recul de l'indice Ifo en juin information fournie par Cercle Finance • 24/06/2022 à 10:45









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires se dégrade un peu en Allemagne, à en croire l'indice de l'institut Ifo qui s'établit à 92,3 en juin, après 93 le mois précédent, une performance inférieure à la prévision de Capital Economics qui était elle-même sous le consensus.



Si le sous-indice de la situation actuelle ne se tasse que de 0,3 point à 99,3, celui des attentes se contracte de 1,1 point à 85,8, 'reflétant peut-être les inquiétudes concernant la décision de la Russie de réduire les flux de gaz vers l'Europe', selon Capital Economics.



'Alors que l'inflation devrait rester élevée et que l'approvisionnement en gaz du pays semble de plus en plus précaire, les chances que le pays tombe en récession cette année ont considérablement augmenté', prévient le bureau d'analyse économique.



Pointant à la fois la menace d'un rationnement du gaz dans l'industrie et le risque de récession aux États-Unis à cause des hausses de taux de la Fed, Commerzbank a pour sa part abaissé sa prévision de croissance pour l'Allemagne en 2023 de 2,5% à seulement 1%.





