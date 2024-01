Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: recul de 0,3% du PIB confirmé au 4ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 10:11









(CercleFinance.com) - L'économie allemande s'est bien contractée au quatrième trimestre, selon une nouvelle estimation publiée par l'Office fédéral de la statistique.



Le produit intérieur brut (PIB) de l'Allemagne a diminué de 0,3% sur les trois derniers mois de l'année par rapport au trimestre précédent en données corrigées des variations saisonnières, conformément à une première estimation rendue publique le 15 janvier.



En glissement annuel, le PIB a reculé de 0,4%.



Dans la mesure où le PIB allemand était resté globalement stable sur les neuf premiers mois de l'année 2023, le pays parvient à éviter une récession, mais ses perspectives économiques n'en demeurent pas moins moroses.



'La baisse de la production industrielle et la faiblesse de l'indice Ifo du climat des affaires laissent penser que l'économie allemande se contractera à nouveau au premier trimestre', préviennent les équipes de Commerzbank.



'La consommation privée, dans laquelle les plus optimistes placent beaucoup d'espoirs, a déçu', renchérit la banque germanique.



'Les entreprises et les consommateurs ont tout simplement trop de choses à gérer, compte tenu du nouveau régime des taux d'intérêt, des craintes entourant de l'inflation, de l'érosion de l'attrait de l'Allemagne en tant que lieu d'implantation d'entreprises et de l'affaiblissement la dynamique en Chine', ajoute Commerzbank.



Pour l'établissement allemand, 'aucune reprise vigoureuse n'est en vue'.





