Allemagne: 'récession inévitable' pour Capital Economics information fournie par Cercle Finance • 16/08/2022 à 15:53

(CercleFinance.com) - Revenant sur l'indice ZEW publié dans la matinée en Allemagne, Capital Economics déclare 'penser maintenant qu'une récession est inévitable au second semestre de cette année, car l'impact des prix élevés de l'énergie sur les ménages et l'industrie prend effet'.



Il souligne que la baisse de l'indice, à -55,3 en août, 'l'a laissé en dessous des prévisions du consensus et à son plus bas niveau depuis octobre 2008 - un niveau légèrement plus faible que les points bas atteints pendant la pandémie et la crise de la zone euro'.



Capital Economics ajoute que si l'indice des conditions actuelles, à -47,6, demeure 'encore beaucoup plus fort que les points bas atteints pendant la pandémie et la crise financière mondiale', il 'indique clairement une récession' sur la base de l'expérience passée.



Selon le bureau d'analyse londonien, 'le PIB allemand se contractera au cours des trois prochains trimestres à mesure que les vents contraires de la hausse des prix de l'énergie et de la hausse des taux d'intérêt s'accéléreront'.