Allemagne-Rebond plus marqué que prévu des exportations et importations en juin

Les exportations allemandes ont augmenté plus que prévu en juin par rapport au mois précédent et ont avancé de 0,8%, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées jeudi.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de 0,5% en juin, après une baisse de 1,4% en mai.
Les importations ont quant à elles rebondi beaucoup plus que prévu sur un mois en juin à +4,2% après -3,9% (révisé) le mois précédent, tandis que les économistes tablaient sur +1%.
(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer