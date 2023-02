Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: rebond des commandes industrielles en décembre information fournie par Cercle Finance • 06/02/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Les commandes industrielles allemandes ont augmenté de 3,2% en volume sur une base corrigée des variations saisonnières et calendaires en décembre 2022 par rapport à novembre, selon l'office fédéral de statistiques.



Ce rebond, qui a en partie compensé la chute de 4,4% de novembre (révisée d'une première estimation de -5,3%), a été soutenu par les commandes à grande échelle, sans lesquelles on a au contraire observé une baisse de 0,6% des commandes industrielles en décembre.



'La tendance des commandes continue d'être clairement orientée à la baisse', estime donc Commerzbank, pour qui 'alors que les carnets de commandes semblent se réduire dans le même temps, l'industrie est plus susceptible de ralentir l'économie allemande cette année'.





