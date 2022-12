Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: rebond des commandes à l'industrie en octobre information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 09:35









(CercleFinance.com) - Les commandes à l'industrie allemande ont rebondi de manière plus marquée que prévu en octobre, selon des données publiées mardi par Destatis.



Ces commandes ont ainsi progressé de 0,8% en octobre par rapport à septembre, d'après l'office national de la statistique, alors que les économistes anticipaient une petite hausse de 0,1% d'un mois sur l'autre.



En outre, le recul du mois de septembre s'est finalement avéré moindre que ce qui avait été initialement donné, le repli ayant été révisé à 2,9% contre -4% en première estimation.



Les chiffres du mois d'octobre ont été soutenus par les commandes en provenance de l'étranger, qui ont grimpé de 2,5%, alors que celles en provenance d'Allemagne ont baissé de 1,9%.



Par postes, les commandes pour les biens d'équipement ont augmenté de 3,2% en octobre, mais celles pour les biens intermédiaires ont diminué de 1,4% tandis que celles pour les biens de consommation ont chuté de 6,3%.



Dans une note de réaction, les analystes de Commerzbank relativisent ce timide rebond des commandes industrielles, qui s'inscrit selon eux dans une tendance clairement baissière depuis le début de l'année.



'La dynamique des prises de commandes continue d'être nettement orientée à la baisse', rappelle la banque allemande.



'Si beaucoup d'entreprises affichent encore des carnets de commandes solides, la production devrait décliner dans les mois qui viennent, entraînant ainsi une légère contraction de l'économie allemande durant le premier semestre de l'année prochaine', prédit l'établissement germanique.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.