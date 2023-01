Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: rebond de la production industrielle en novembre information fournie par Cercle Finance • 09/01/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - La production industrielle en Allemagne a rebondi au mois de novembre, notamment grâce à la bonne tenue du secteur de l'énergie, montrent des données officielles publiées lundi matin.



En données CVS, la production industrielle a progressé de 0,2% d'un mois sur l'autre après un repli révisé de 0,4% en octobre (-0,1% en lecture précédente), selon les données de Destatis, l'office fédéral de la statistique.



Hors énergie et construction, la production industrielle s'est redressée de 0,5%, portée notamment par la production de biens intermédiaires (+1,1%) et les biens d'équipement (+0,7%).



La production du secteur énergétique a, elle, grimpé de 3%.



Malgré l'affaiblissement de la demande constaté depuis le printemps dernier, les entreprise allemandes bénéficient toujours de leurs carnets de commandes confortables, expliquent les analystes.



'Les chiffres dévoilés aujourd'hui confirment la perspective selon laquelle l'économie allemande ne s'est pas contractée au quatrième trimestre', commentent ce matin les équipes de Commerzbank.



'Toutefois, nous continuons d'anticiper une légère contraction de l'activité sur la première moitié de l'exercice de cette nouvelle année', précise la banque germanique.





