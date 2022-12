Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: ralentissement des prix producteurs en novembre information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 09:30









(CercleFinance.com) - Les prix à la production ont baissé plus que prévu en Allemagne au mois de novembre, montrent des données publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique.



L'indice des prix producteurs (PPI) aligne ainsi un deuxième mois consécutif de repli en signant une chute de 3,9% par rapport à octobre, après avoir déjà baissé de 4,2% entre septembre et octobre.



En variation annuelle, les prix à la production affichent une hausse de 28,2%, après +34,5% en octobre et +45,8% en septembre, alors que le marché attendait une progression de l'ordre de 30%.



Si les prix de l'énergie ont baissé de 9,6% d'un mois sur l'autre en novembre, ils s'inscrivent encore en hausse de 65,8% en rythme annuel.



Hors énergie, les prix producteurs ont baissé de 0,2% sur le mois et augmentent de 12,7% annuellement.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.