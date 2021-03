Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : progression de l'indice Ifo en mars Cercle Finance • 26/03/2021 à 10:38









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires s'améliore de nouveau notablement en Allemagne en mars, à en croire l'enquête mensuelle de l'institut Ifo, dont l'indice ressort à 96,6 à comparer à 92,7 pour le mois précédent (révisé d'une première estimation de 92,4). 'Le gros de l'amélioration est dû à une hausse de la composante des attentes futures, peut-être reflétant des carnets de commandes pleins, mais l'indice des conditions actuelles augmente aussi', précise Capital Economics. S'attendant à une levée de la plupart des restrictions vers le milieu de l'année, il pense que 'l'Allemagne devrait encore être la première des grandes économies de la zone euro à retrouver son niveau d'activité d'avant la pandémie, peut-être au début de 2022'.

