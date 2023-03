Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: progression de l'indice Ifo en mars information fournie par Cercle Finance • 27/03/2023 à 10:50









(CercleFinance.com) - L'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a progressé de 91,1 points en février à 93,3 points en mars, marquant ainsi sa cinquième hausse consécutive, une évolution principalement attribuable aux attentes des entreprises.



'Cette nouvelle forte hausse améliore sans doute les perspectives pour le deuxième trimestre, mais les hausses de taux de la BCE depuis juillet auront un effet avec le décalage habituel d'au moins quatre trimestres', prévient Commerzbank.



'Cela va à l'encontre d'une reprise économique au second semestre, que de nombreux économistes prédisent encore. Une baisse du PIB est plus probable, même si nous ne nous attendons pas à une profonde récession', poursuit la banque allemande.





