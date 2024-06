Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: production industrielle quasi-stable en avril information fournie par Cercle Finance • 07/06/2024 à 09:20









(CercleFinance.com) - Après une baisse de 0,4% en mars, la production de l'industrie allemande s'est encore tassée modestement de 0,1% en volume en avril par rapport au mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.



'A part le faible chiffre de décembre, elle évolue donc latéralement depuis l'automne dernier', note Commerzbank, pour qui 'malgré l'amélioration des indicateurs de confiance, une augmentation notable de la production devrait être longue à venir'.



Notant qu'il n'y a que maintenant des signes de reprise de commandes et que la production dans le bâtiment est encore loin d'avoir compensé la chute de la demande, la banque pense que 'le secteur industriel ne devrait stimuler l'économie qu'au second semestre'.





