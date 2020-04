Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Prêts de €550 mls pour la compagnie aérienne Condor Reuters • 27/04/2020 à 10:06









BERLIN, 27 avril (Reuters) - Le gouvernement fédéral allemand et le Land de Hesse sont convenus de garantir 550 millions d'euros de prêts accordés à la compagnie aérienne allemande Condor, a annoncé lundi le ministre allemand de l'Economie. Ce soutien des pouvoirs publics allemands intervient alors que la compagnie aérienne polonaise LOT a finalement renoncé à racheter l'ex-filiale du voyagiste britannique en faillite Thomas Cook. "La compagnie était saine sur le plan opérationnel, bénéficiaire dans des circonstances normales et disposait de bonnes perspectives", a estimé Peter Altmaier dans un communiqué. La compagnie Condor a déclaré dans un communiqué distinct qu'elle recevrait un prêt de 294 millions d'euros au titre des aides liées à la pandémie de nouveau coronavirus et un autre prêt de 256 millions d'euros pour refinancer un prêt-relais dont elle avait bénéficié après la faillite de sa maison mère Thomas Cook. La compagnie allemande a également précisé que ces aides d'Etat avaient déjà été autorisées par la Commission européenne. (Thomas Seythal, version française Myriam Rivet, édité par Blandine Hénault)

