Allemagne: première baisse des prix producteurs depuis 2020

(CercleFinance.com) - Les prix à la production ont accusé une baisse inattendue en Allemagne au mois d'octobre, leur première diminution en deux ans et demi, sous l'effet du net recul des prix de l'énergie.



L'indice des prix à la production (PPI) a diminué de 4,2% le mois dernier par rapport à septembre, a annoncé lundi l'office fédérale de la statistique. Il s'agit de sa première baisse depuis mai 2020.



Destatis attribue ce repli à la chute de 10,4% des prix de l'énergie d'un mois sur l'autre, essentiellement due à la diminution des coûts de l'électricité et du gaz naturel.



Sur un an, la hausse de l'indice PPI ressort à 34,5%, ce qui marque une nette modération par rapport aux gains de 45,8% respectivement enregistrés au cours des mois d'août et septembre.





