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Allemagne/PMI-Ralentissement du secteur des services en octobre
information fournie par Reuters 04/11/2026 à 10:33

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L'activité du secteur privé des services en Allemagne a connu une expansion pour le deuxième mois consécutif en octobre, mais à un rythme plus lent, les nouvelles commandes ayant reculé et la baisse de la demande ayant pesé sur l'embauche, montre une enquête auprès des entreprises publiée mercredi.

L'indice définitif du secteur des services de l'enquête S&P Global a décéléré à 52,5 en octobre, contre une première estimation à 51,7 et un chiffre à 52,9 en septembre.

L'indice PMI composite, qui comprend les services et l'industrie manufacturière, a également ralenti en octobre, à 53,4 contre une estimation "flash" à 52,8 et après 53,8 en septembre, qui était alors le plus haut niveau depuis 11 mois.

Le seuil des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

"La reprise dans le secteur des services a connu un ralentissement en octobre, la dernière enquête PMI indiquant une perte de dynamisme, les entreprises ayant enregistré un léger fléchissement de la demande" commente Phil Smith, directeur associé chez S&P Global Market Intelligence.

Le volume total des nouvelles commandes dans le secteur des services a légèrement reculé après avoir progressé tout au long du troisième trimestre, les entreprises invoquant des retards dans les décisions des clients et des pressions sur le budget des ménages. Les nouvelles commandes à l'exportation ont reculé pour la première fois en trois mois, à un rythme qui n'avait plus été observé depuis juin.

L'emploi a fléchi pour la première fois depuis juillet, bien que de manière modérée, et le rythme des suppressions d'emplois a été le plus rapide depuis avril.

Les pressions sur les coûts se sont atténuées pour la première fois en quatre mois grâce aux remises sur les carburants, tandis que les entreprises ont augmenté leurs prix à un rythme plus lent qu'en septembre. Néanmoins, l'inflation des coûts des intrants et des prix à la production est restée élevée par rapport aux normes historiques.

Les prévisions des entreprises pour l'année à venir ont atteint leur plus haut niveau depuis février, 34% d'entre elles s'attendant à une hausse de leur activité.

(Rédaction de Reuters; version française Claude Chendjou)

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