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Allemagne/PMI-Les perspectives du secteur manufacturier passent dans le rouge pour la première fois depuis 2024
information fournie par Reuters 04/05/2026 à 10:13

Le moral des entreprises manufacturières allemandes est passé en territoire négatif en avril pour la première fois depuis octobre 2024, montre une enquête publiée lundi, alors même que l'activité globale a progressé, les entreprises ayant anticipé leurs commandes pour parer aux hausses de prix et aux pénuries d'approvisionnement provoquées par la guerre au Moyen-Orient.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) final du secteur manufacturier, compilé par S&P Global, est tombé à 51,4 en avril, contre 52,2 en mars, restant toutefois au-dessus de la barre des 50 qui sépare la croissance de la contraction.

"La croissance que nous observons dans le secteur manufacturier semble être de courte durée, compte tenu des facteurs sous-jacents qui la sous-tendent et de la nouvelle chute brutale des prévisions des entreprises, qui sont désormais en territoire négatif", souligne Phil Smith, directeur adjoint des affaires économiques chez S&P Global Market Intelligence.

La production a augmenté pour le quatrième mois consécutif, mais son rythme s'est ralenti pour atteindre son plus bas niveau en trois mois après avoir atteint en mars son plus haut niveau en plus de quatre ans.

Les nouvelles commandes ont également augmenté pour le quatrième mois consécutif, même si la croissance a ralenti, tandis que les ventes à l'exportation ont progressé pour le troisième mois d'affilée.

La confiance s'est surtout fortement détériorée. Environ 29% des entreprises s'attendent à une baisse de la production au cours de l'année à venir, contre 25% qui anticipent une hausse, ce qui a rendu le climat de confiance négatif pour la première fois depuis octobre 2024.

Les pressions sur les prix se sont intensifiées, les coûts des intrants augmentant au rythme le plus rapide depuis septembre 2022 et l'inflation à la sortie d'usine atteignant son plus haut niveau en 39 mois.

Les retards d'approvisionnement ont pour leur part été les plus importants depuis juin 2022, environ 28% des entreprises faisant état de délais de livraison plus longs.

Les fabricants ont continué à supprimer des emplois, mais à un rythme plus lent, et les carnets de commandes sont restés globalement inchangés après une nette accumulation au cours du mois précédent.

L'enquête montre que la reprise reste fragile, les entreprises citant la guerre au Moyen-Orient, la hausse de l'inflation, les perturbations de l'approvisionnement et l'incertitude.

(Version française Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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