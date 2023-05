Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: plongeon des commandes industrielles en mars information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 09:05









(CercleFinance.com) - Les commandes dans l'industrie manufacturière allemande ont plongé de 10,7% sur une base corrigée des variations saisonnières et calendaires en mars 2023 par rapport à février, selon les résultats provisoires de Destatis.



Cette chute, qui fait suite à une augmentation de 4,5% en février (révisée d'une estimation provisoire qui était de +4,8%), marque la plus forte baisse depuis la rupture des commandes en avril 2020 en raison de la pandémie de coronavirus.



La tendance négative est visible dans la plupart des secteurs, mais en particulier la construction automobile (-12,2%) et surtout d'autres équipements de transports (-47,4% après une augmentation de 55% en février).





