Allemagne : plongeon de l'indice ZEW en février

(CercleFinance.com) - L'indice ZEW, qui mesure le sentiment des analystes financiers en Allemagne, a dévissé à 8,7 points au mois de février, à comparer à 26,7 points en janvier (meilleur niveau depuis juillet 2015) et alors que le consensus n'attendait une baisse que vers 20 points. L'institut de recherche économique basé à Mannheim met en avant 'les effets négatifs craints de l'épidémie de coronavirus en Chine sur le commerce mondial' pour expliquer cette chute considérable de son indice.

