Allemagne : plongeon de l'indice Ifo en mars

(CercleFinance.com) - L'institut Ifo fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands a chuté en mars, passant de 96 en février à 87,7 ce mois-ci, sa plus forte baisse depuis 1991 et qui ramène l'indice à son plus bas niveau depuis août 2009. 'L'indice signale un déclin drastique du PIB au deuxième trimestre de l'année', prévient Commerzbank, qui espère toutefois une possible reprise au second semestre si les mesures contre la pandémie portent leurs effets en milieu d'année.

