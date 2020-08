Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : PIB révisé en légère hausse au 2e trimestre Cercle Finance • 25/08/2020 à 09:00









(CercleFinance.com) - Destatis a légèrement relevé son estimation (corrigée de prix et de variations saisonnières et calendaires) du PIB de l'Allemagne au deuxième trimestre 2020, estimant désormais qu'il a chuté de 9,7%, au lieu d'une contraction de 10,1% estimée initialement. Il n'en demeure pas moins que ce plongeon surpasse largement la chute de 4,7% observée au premier trimestre 2009 dans le sillage de la crise financière, et constitue donc la plus forte baisse depuis le début du calcul du PIB sur une base trimestrielle en 1970. Si les dépenses de consommation des administrations ont augmenté, celles des ménages ainsi que la formation de capital ont chuté, tandis que les exportations de biens et services ont reculé plus fortement que les importations.

