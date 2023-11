Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: petite hausse de l'indice Ifo en novembre information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 11:03









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires s'est un peu amélioré au mois de novembre en Allemagne, un rebond toutefois insuffisant pour échapper aux pressions récessionnistes actuelles, selon l'enquête mensuelle publiée vendredi par l'institut Ifo.



Son indice du climat des affaires, calculé à partir des réponses de 9.000 entreprises, s'est établi à 87,3 sur le mois en cours, contre 86,9 en octobre, là où les économistes anticipaient en moyenne un indice à 87,5.



Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leur situation actuelle ressort à 89,4, contre 89,2 en octobre, tandis que le sous-indice des anticipations a atteint 85,2 contre 84,8 en octobre.



En dépit de cette relative stabilisation, les analystes estiment que ces chiffres laissent penser que la première économie d'Europe évolue toujours en zone de contraction de l'activité.



'Les entreprises ont tout simplement trop de chocs à encaisser, que ce soit la forte remontée des taux d'intérêt au niveau mondial ou les incertitudes suscitées par les politiques énergétique et budgétaire du gouvernement allemand', estime Jorg Kramer, l'économiste en chef de Commerzbank.





