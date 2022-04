Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: petit rebond de l'indice Ifo en avril information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 10:43









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires en Allemagne a enregistré une hausse surprise en avril, ce qui suggère un moindre pessimisme de la part des dirigeants d'entreprise concernant les perspectives économiques, montre l'enquête mensuelle publiée ce lundi par l'institut Ifo.



L'indice Ifo, calculé à partir d'un panel de 9.000 entreprises, est remonté à 91,8 ce mois-ci, contre 90,8 au mois de mars, là où les économistes anticipaient en moyenne un repli à 89 points sous le coup des perturbations logistiques et des hausses de prix.



L'institut basé à Munich a précisé que le sous-indice mesurant les conditions actuelles a légèrement progressé, à 97,2 contre 97,1 le mois passé, tandis que celui sur les anticipations a grimpé de 84,9 à 86,7.



'Après le choc initial dû à l'invasion de l'Ukraine, l'économie allemande prouve sa résilience', a commenté l'Ifo dans un communiqué.





