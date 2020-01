Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Perquisitions après des soupçons d'espionnage chinois Reuters • 15/01/2020 à 13:33









PARIS, 15 janvier (Reuters) - La police a perquisitionné des maisons et des bureaux à Bruxelles et en Allemagne dans le cadre d'une enquête concernant trois personnes suspectées d'espionnage pour la Chine ont déclaré les procureurs mercredi. Selon le magazine Der Spiegel, qui a relayé l'information, l'un des suspects serait un ressortissant allemand ayant occupé jusqu'en 2017 des fonctions diplomatiques importantes au sein de l'Union européenne. Cette affaire intervient dans un contexte d'inquiétude croissante en Europe et plus généralement en Occident, face à la montée en puissance des activités d'espionnage de la Chine, qui entend ainsi étendre son influence politique mondiale. Les Etats-Unis exhortent l'Allemagne et les autres pays européens à exclure le groupe chinois Huawei HWT.UL des appels d'offres portant sur le développement des futurs réseaux mobiles de cinquième génération (5G). Washington a inscrit le groupe chinois sur une liste noire d'entreprises susceptibles de menacer la sécurité nationale. Le déploiement de la 5G est devenu un enjeu géopolitique en raison de l'importance prise par Huawei sur le marché des équipements de réseaux. "Je confirme que nous menons une enquête pour espionnage," a déclaré Markus Schmitt, porte-parole des procureurs fédéraux allemands. "Aucun des suspects n'a été arrêté," a-t-il ajouté. Des perquisitions ont eu lieu à Bruxelles, Berlin et dans les deux länder du Baden-Wuerttemberg et de Bavière, les grands centres industriels allemands. Der Spiegel écrit que l'ancien diplomate avait occupé divers postes à responsabilité dans les services diplomatiques de l'UE. Après avoir quitté ses fonctions, il s'était établi comme lobbyiste, ajoute le magazine. Il aurait aussi voyagé en Chine en compagnie d'officiels. Les procureurs ont refusé de confirmer l'identité ou les professions des trois suspects. (Thomas Escritt, version française Camille Raynaud, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.