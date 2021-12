Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Allemagne : pause de la croissance en décembre information fournie par AOF • 16/12/2021 à 09:44



(AOF) - L'indice flash composite de l'activité globale en Allemagne s'est replié à 50 en décembre (52,2 en novembre), un plus bas de 18 mois. Les économistes tablaient sur 51,1. L'indice flash de l'activité de services s'est replié à 48,4 (52,7 en novembre), un plus bas de 10 mois. Le consensus le donnait à 51. L'indice PMI flash de l'industrie manufacturière s'est relevé à 57,9 (57,4 en novembre), un plus haut de 3 mois. Le consensus était de 56,8.