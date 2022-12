Allemagne: "optimisme prudent" des exportateurs à l'orée de l'année 2023 (Ifo)

L'industrie automobile continue de s'attendre à une croissance significative, bien que légèrement inférieure à celle du mois précédent. L'industrie électrique voit quant à elle de plus en plus d'opportunités dans l'exportation, tout comme les producteurs de boissons, après un recul en novembre. En revanche, l'industrie chimique prévoit une baisse des ventes à l'exportation, tout comme l'industrie métallurgique. L'industrie du meuble reste également pessimiste quant à ses débouchés à l'étranger.

(AOF) - Les anticipations des exportateurs allemands se sont légèrement améliorées. L'indice Ifo des prévisions d'exportation a progressé de 1,6 point en décembre, après avoir augmenté de 0,9 point en novembre, signe que les industriels allemands font preuve d'un optimisme prudent à l'aube de la nouvelle année. Ce deuxième mois consécutif de hausse succède à quatre mois de baisse et surtout à un effondrement (-4,3%) en octobre.

