Allemagne: nouvelle progression de l'indice ZEW

(CercleFinance.com) - En hausse pour un septième mois de suite, l'indice ZEW du climat économique pour l'Allemagne gagne encore 4,7 points en février pour s'établir à +19,9, et retrouve ainsi son niveau le plus élevé depuis un an.



'Plus des deux tiers des personnes interrogées s'attendent à ce que la BCE procède à des baisses de taux d'intérêt au cours des six prochains mois compte tenu du ralentissement de l'inflation', explique le président du ZEW, Achim Wambach.



Cette nouvelle amélioration des attentes des experts allemands des marchés financiers, s'accompagne néanmoins d'une dégradation de leur estimation de la situation actuelle, l'indice correspondant ayant reculé de 4,4 points à -81,7, plus bas depuis juin 2020.





