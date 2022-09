Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: nouvelle chute de l'indice ZEW information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 11:32









(CercleFinance.com) - L'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne a chuté de 6,6 points pour atteindre une valeur de -61,9 en septembre, tandis que celui de la situation économique a diminué assez fortement de 12,9 points pour s'établir actuellement à -60,5.



'La perspective de pénuries d'énergie en hiver a rendu les attentes encore plus négatives pour une grande partie de l'industrie allemande. En outre, la croissance en Chine est évaluée de manière moins favorable', explique Achim Wambach, le président de l'institut ZEW.



Pour l'ensemble de la zone euro, le sentiment des experts des marchés financiers concernant le développement économique a chuté de 5,8 points à -60,7 et celui de la situation actuelle a plongé encore plus fortement, de 16,9 points à -58,9.





