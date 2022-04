Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: nouvelle baisse de l'indice ZEW en Avril information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 11:13









(CercleFinance.com) - L'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne a enregistré une baisse en avril 2022, chutant de 1,7 point pour atteindre -41,0 points.



L'évaluation de la situation économique en Allemagne s'est à nouveau considérablement détériorée. L'indicateur correspondant a chuté de 9,4 points à un niveau de -30,8 points.



C'est la deuxième fois que l'indicateur enregistre une baisse depuis le début de la guerre en Ukraine.



Les attentes et les évaluations de la situation économique sont actuellement similaires à celles du début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020.



' L'indicateur ZEW du climat économique reste à un faible niveau. Les experts sont pessimistes quant à la situation économique actuelle et supposent qu'elle continuera de se détériorer” a décalré le président de ZEW, le professeur Achim Wambach.





