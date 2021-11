Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne : nouvelle baisse de l'indice Ifo en novembre information fournie par Cercle Finance • 24/11/2021 à 10:53









(CercleFinance.com) - En baisse pour le cinquième mois consécutif, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne recule à 96,5 au titre du mois en cours, à comparer à 97,7 pour octobre, baisse qui concerne à la fois l'évaluation de la situation actuelle (à 99) et les perspectives (à 94,2). 'Le secteur manufacturier souffre car les problèmes d'approvisionnement en provenance de Chine se poursuivront en raison de la stratégie zéro coronavirus', explique Commerzbank, qui s'attend au mieux à une stagnation de l'économie allemande cet hiver. 'La baisse de l'indice suggère que l'économie allemande était en difficulté avant même le récent durcissement des restrictions Covid. Les choses seront bien pires en décembre alors que les restrictions de Covid sont renforcées', prévient-on chez Capital Economics.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.