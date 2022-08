Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: nouveau repli des commandes industrielles information fournie par Cercle Finance • 04/08/2022 à 09:21









(CercleFinance.com) - Les commandes à l'industrie allemande ont diminué pour le cinquième mois consécutif en juin, montrent des statistiques publiées jeudi, ce qui semble renforcer le scénario d'une prochaine récession de la première économie d'Europe.



Destatis, l'office allemand de la statistique, a annoncé ce matin que les commandes industrielles avaient baissé de 0,4% sur un mois, après une baisse de 0,2% en mai, principalement du fait d'une chute de 4,3% des commandes en provenance des pays hors de la zone euro.



Par rapport à juin 2021, une période qui s'était caractérisée par d'importantes prises de commandes, la statistique affiche un repli de 9%.



Pour les analystes de Commerzbank, ces chiffres témoignent des nombreux soucis que rencontre actuellement l'économie allemande, entre difficultés d'approvisionnement en gaz et envolée de l'inflation.



'Au final, le niveau toujours très élevé des carnets de commandes va sans doute se montrer insuffisant pour empêcher ces problèmes de se propager à la sphère industrielle', prévient à ce titre la banque germanique.



'Le risque d'une récession s'accentue', en déduit Commerzbank.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.