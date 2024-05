Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Allemagne: nouveau repli des commandes à l'industrie information fournie par Cercle Finance • 07/05/2024 à 09:53









(CercleFinance.com) - Les commandes industrielles allemandes ont de nouveau reculé en mars, essentiellement en raison du fléchissement de la demande domestique, montrent des données publiées mardi par l'office fédéral de la statistique.



Selon Destatis, les commandes à l'industrie ont reculé de 0,4% en données ajustées des variations saisonnières après s'être déjà contractées de 0,8% en février.



Les analystes de Bank of America tablaient au contraire sur un rebond de 0,6% des prises de commandes dans le secteur manufacturier en mars.



Dans le détail, les commandes intérieures ont chuté de 3,6%, celles en provenance de l'étranger de 2,9%, tandis que les contrats issus de la zone euro ont grimpé de 10,6%.



'Dans ce contexte, il semble peu probable que la récente reprise constatée dans le secteur industriel se révèle durable', estiment les économistes de Commerzbank.



'Cela signifie que l'économie allemande ne devrait pas renouer avec la croissance au deuxième trimestre', ajoute l'établissement germanique.



'Une reprise soutenue n'est donc pas à envisager avant le second semestre de l'année', conclut Commerzbank.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.