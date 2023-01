Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: niveau record de l'emploi en 2022 information fournie par Cercle Finance • 02/01/2023 à 13:22









(CercleFinance.com) - Selon ses calculs provisoires, l'office fédéral de statistiques indique qu'en 2022, le nombre moyen de personnes ayant un emploi en Allemagne a fortement augmenté de 589.000 (+1,3%) par rapport à l'année précédente, pour atteindre environ 45,6 millions.



Ce nombre marque donc un record depuis l'unification allemande en 1990, dépassant de 292.000 (+0,6%) l'ancien record de 2019. Pour rappel, la crise du coronavirus avait stoppé l'année suivante la tendance à la hausse de l'emploi qui prévalait depuis plus de 14 ans.



Destatis estime en outre que le nombre de chômeurs au sens du BIT en Allemagne a chuté de 209.000 (-13,6%) pour atteindre 1,3 million en moyenne annuelle en 2022, représentant un taux de chômage en baisse de 0,5 point à 2,8% de la population active.





