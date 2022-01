Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: nette hausse du moral des investisseurs information fournie par Cercle Finance • 18/01/2022 à 11:20









(CercleFinance.com) - Le moral des investisseurs allemands s'est nettement amélioré en janvier, à en croire l'enquête mensuelle de l'institut ZEW publiée ce mardi.



L'indice ZEW s'est amélioré de 21,8 points pour s'établir à 51,7 points ce mois-ci, alors que les économistes l'anticipaient autour de 32 points.



'Les perspectives économiques se sont considérablement améliorées avec le début de l'année. La majorité des experts des marchés financiers s'attendent à ce que la croissance remonte dans les mois qui viennent', explique le président de l'institut ZEW, Achim Wambach.



'Le principal facteur derrière cela est l'idée selon laquelle l'incidence des cas de Covid-19 va chuter de manière significative avec l'arrivée de l'été', poursuit-il.



Le sous-indice des conditions actuelles s'est une nouvelle fois détérioré en reculant de 2,8 points à -10,2 points. Le consensus l'attendait à -9.





