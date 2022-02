Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: nette hausse de l'indice Ifo en février information fournie par Cercle Finance • 22/02/2022 à 10:38









(CercleFinance.com) - Le sentiment dans l'économie allemande s'est sensiblement amélioré pour le mois en cours, au vu de l'indice Ifo du climat des affaires qui a atteint 98,9 points en février, contre 96,0 points en janvier.



Les entreprises étaient plus satisfaites de leurs activités actuelles, le sous-indice étant passé de 96,2 à 98,6 d'un mois sur l'autre, mais il y a aussi eu une nette amélioration de leurs attentes, avec un sous-indice en progression de 95,8 à 99,2.



'L'économie allemande parie sur la fin de la crise du coronavirus', explique l'institut de recherche basé à Munich, qui prévient cependant que 'l'escalade de la crise qui engloutit l'Ukraine reste un facteur de risque'.





