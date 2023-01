Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: net repli du taux d'inflation en décembre information fournie par Cercle Finance • 03/01/2023 à 14:15









(CercleFinance.com) - L'inflation en rythme annuel a nettement ralenti en Allemagne au mois de décembre 2022 pour s'établir à +8,6%, contre +10% le mois précédent, selon l'estimation préliminaire publiée ce mardi par Destatis, l'office fédéral de la statistique.



'Le paiement unique fédéral en décembre 2022 pour couvrir la mensualité pour le gaz et le chauffage a eu un effet à la baisse sur les prix. L'effet exact de cette aide ne peut pas encore être quantifié sur la base des résultats provisoires', explique-t-il.



Par rapport à novembre, les prix à la consommation ont diminué de 0,8% le mois dernier. En données harmonisées pour comparaisons européennes, la variation des prix à la consommation ressort à +9,6% en rythme annuel et à -1,2% d'un mois sur l'autre.



En moyenne annuelle sur l'ensemble de 2022, les prix à la consommation en Allemagne se sont accrus de 7,9% en données nationales et de 8,7% en données harmonisées, par rapport à la moyenne de l'année précédente.





