Allemagne : modeste hausse de l'indice PMI

(CercleFinance.com) - En novembre, la version préliminaire (flash) de l'indice d'activité global pour l'Allemagne calculé par IHS Markit s'est légèrement redressé pour remonter à 49,2 points, après 48,9 points le mois précédent. Et des anticipations de 49,4 points. Rappelons que la barre des 50 points sépare la contraction de l'expansion. Le sous-indice relative aux services revient de 51,6 à 51,3 points, son plus bas niveau en 38 mois, mais celui relatif à l'industrie manufacturière se redresse de 42,1 à 43,8 points, son plus haut niveau en cinq mois.

