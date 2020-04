Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Merkel laisse entendre que le confinement sera prolongé Reuters • 03/04/2020 à 19:31









(Actualisé avec nouvelle citations, contexte) BERLIN, 3 avril (Reuters) - Il est trop tôt pour que l'Allemagne lève les restrictions imposées aux déplacements de sa population malgré les premiers signes de ralentissement de la propagation du coronavirus Covid-19, a déclaré vendredi la chancelière Angela Merkel, laissant entendre que le confinement pourrait être prolongé bien au-delà de Pâques. Evoquant la "tâche herculéenne" que représente selon elle la lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19, la cheffe du gouvernement a de nouveau appelé les Allemands à respecter les mesures de distanciation sociale et les règles d'hygiène permettant de limiter la propagation de la maladie. "Le gouvernement et moi-même réfléchissons à la manière dont nous pouvons parvenir simultanément à deux choses: assurer la protection de la santé de tous et entamer un processus qui permette le retour à la vie en public, pas à pas", a-t-elle dit. Elle a expliqué que la décision d'une éventuelle levée des restrictions de circulation serait fondée sur l'évolution du nombre de cas d'infection mais qu'il était trop tôt pour parler d'une tendance au ralentissement. "Il est vrai que les derniers chiffres (ndlr, de nouveaux cas d'infection) de l'institut Robert Koch, qui restent élevés, donnent des raisons d'espérer très prudemment", a ajouté la chancelière. "L'augmentation des nouveaux cas confirmés est un peu plus lente qu'il y a quelques jours." "Mais il est certainement beaucoup trop tôt pour en tirer une tendance et il est donc aussi trop tôt pour assouplir certaines des règles strictes que nous nous sommes fixées." Les 16 Länder allemands et le gouvernement se sont entendus pour maintenir les mesures de restriction de la circulation jusqu'au 19 avril. Ils doivent décider le 14 avril d'un éventuel assouplissement ou d'une prolongation. (Joseph Nasr, version française Marc Angrand)

