Allemagne-Les ventes au détail se sont envolées en février

BERLIN, 1er avril (Reuters) - Les ménages allemands se sont rués au mois de février sur les produits de première nécessité, anticipant le confinement et les mesures de quarantaine mises en place dans la République fédérale en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui a contribué à l'envolée des ventes au détail. Selon les statistiques officielles publiées mercredi, les ventes au détail en Allemagne ont bondi en février de 6,4% sur un an en données ajustées, une hausse plus de quatre fois supérieure à ce qu'anticipaient en moyenne les analystes. D'un mois sur l'autre, elles ont progressé de 1,2%. Ces hausses ont été perceptibles dans tous les segments de consommation mais elles ont été sensiblement plus fortes (+7,8%) pour l'alimentation, les boissons et le tabac. Ces chiffres tranchent avec les statistiques enregistrées en février en France où les consommateurs n'avaient pas anticipé autant en amont leurs achats d'urgence. Les dépenses de consommation y ont reculé de 0,1% alors que les analystes anticipaient une hausse de 0,7%. (Thomas Escritt; version française Nicolas Delame)

