Allemagne-Les ventes au détail rebondissent moins que prévu en décembre

Les ventes au détail en Allemagne ont progressé de 0,1% en décembre sur un mois, moins que prévu, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une hausse de 0,2% en décembre, après -0,5% le mois précédent (révisé de -0,6%).

Sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont augmenté de 1,5%, au-dessus des attentes des économistes (+1,1%) et après +1,3% en novembre (révisé de +1,1%).

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)