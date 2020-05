Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Les ventes au détail baissent moins que prévu en avril Reuters • 29/05/2020 à 08:52









BERLIN, 29 mai (Reuters) - Les ventes au détail en Allemagne ont reculé en avril à leur rythme le plus rapide depuis 2007 mais la baisse n'a pas été aussi prononcée que prévu, signe de la relative solidité de la première économie d'Europe face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Les ventes au détail, indicateur volatil souvent sujet à révision, ont baissé de 5,3% en avril après un recul de 4,0% (révisé de -5,6%) le mois précédent, selon les données publiées vendredi par Destatis, l'office fédéral de la statistique. Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une chute nettement plus importante, de 12%. Sur un an, elles affichent une baisse de 6,5%, contre -14,3% attendu par le consensus et après -1,2% (révisé) en mars. Ces chiffres illustrent une nouvelle fois que l'économie allemande résiste mieux à la crise économique que ses voisins européens et suggèrent que la consommation pourrait rebondir dans les mois à venir avec la levée progressive des mesures de confinement. Tableau de la statistique: (Joseph Nasr, Laetitia Volga pour la version française, édité par Patrick Vignal)

