Allemagne-Les ventes au détail baissent autant que prévu en Allemagne en juin

Les ventes au détail en Allemagne ont plus que prévu de 1,1% en juin sur un mois, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.

Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé sur une baisse de 0,1% en juin, après une hausse de 1,2% (révisé de 1,1%) le mois précédent.

Sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont aussi baissé de 0,2%, après une baisse de 2,8% (révisé de +1,8%) en mai.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)