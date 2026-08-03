Allemagne-Les ventes au détail baissent autant que prévu en Allemagne en juin

Les ventes au détail en Allemagne ont plus que prévu de 1,1% en juin sur un mois, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.
Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé sur une baisse de 0,1% en juin, après une hausse de 1,2% (révisé de 1,1%) le mois précédent.
Sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont aussi baissé de 0,2%, après une baisse de 2,8% (révisé de +1,8%) en mai.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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