Allemagne: les suppressions d'emplois s'accélèrent dans l'industrie électro-métallurgique

Des employés du constructeur automobile allemand Volkswagen déploient une banderole portant l'inscription "Fight for our Future" lors d'une manifestation à l'usine Volkswagen de Wolfsburg, dans le nord de l'Allemagne, le 21 novembre 2024 ( AFP / Ronny HARTMANN )

Les suppressions d'emplois s'accélèrent dans l'industrie électro-métallurgique, le secteur appelant vendredi à des réformes urgentes du gouvernement pour que le pays retrouve sa compétitivité et préserve ses emplois.

Le secteur a perdu 105.000 employés sur un an selon un décompte arrêté à septembre, soit 2,7% de ses effectifs d'après des chiffres publiés par la fédération patronale de l'industrie métallurgique et électrique (Gesamtmetall).

Ce secteur industriel le plus important au sein de la première économie européenne regroupe des entreprises de la construction mécanique, de l’industrie automobile, la métallurgie, le génie électrique et la mécanique de précision, de l'optique à l'horlogerie.

"Cela montre que l'industrie métallurgique et électrique continue de souffrir fortement des crises internationales", explique dans un communiqué Lars Kroemer, économiste chez Gesamtmetall.

Au total, 3,82 millions de personnes travaillaient dans l'électro-métallurgie en Allemagne en septembre.

C'est 240.000 employés de moins, soit une baisse de près de 6% par rapport au pic atteint en 2019.

M. Kroemer appelle le gouvernement allemand à "mettre en oeuvre rapidement des réformes visibles et efficaces" pour que le site allemand retrouve sa compétitivité et que "la production en Allemagne redevienne rentable" afin de préserver les emplois.

Jeudi, le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé un allégement de la facture des entreprises allemandes à forte consommation d'énergie : le tarif d'électricité sera réduit à cinq centimes par kilowattheure de 2026 à 2028, une mesure attendue depuis des mois par les industriels.

Cet accord de la coalition "laisse au moins espérer", commente M. Kroemer, qui souligne la nécessité que des "réformes structurelles".

Les entreprises allemandes dénoncent régulièrement les lourdeurs bureaucratiques et les coûts de la main d’œuvre, à l'heure où les plans sociaux se multiplient dans le pays.

A l'extérieur, elles subissent à la fois la baisse de la demande mondiale, la concurrence chinoise et plus récemment la hausse des droits de douane américains.

Les constructeurs automobile, les fournisseurs ou encore la sidérurgie allemande ont annoncé des dizaines de milliers de suppressions d'emplois ces derniers mois.

Illustration de la crise, le fleuron de l'industrie automobile allemande, le géant Volkswagen prévoit la suppression de 35.000 emplois d'ici 2030, soit 29% de ses effectifs en Allemagne.