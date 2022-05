Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne: les prix producteurs bondissent de 33,5% en avril information fournie par Cercle Finance • 20/05/2022 à 09:23









(CercleFinance.com) - Les prix à la production ont grimpé de 2,8% d'un mois sur l'autre en Allemagne au mois d'avril, a annoncé vendredi l'Office fédéral de la statistique.



Sur une base annuelle, leur croissance atteint 33,5%, un record depuis la création de la statistique en 1949, précise Destatis dans sa note.



Ces chiffres témoignent d'une accélération des tensions inflationnistes, puisque les prix producteurs étaient ressortis en hausse annuelle de 30,9% en mars et de 25,9% en janvier.



Si les coûts de l'énergie ont bondi de 87,3% d'une année sur l'autre, les prix alimentaires s'inscrivent eux aussi en forte augmentation, avec un gain de 17,3% entre avril 2021 et avril 2022.



'Cela renforce les craintes selon lesquelles l'indicateur de base ('core') des prix à la consommation n'a pas encore atteint son plafond', réagissent les économistes de Commerzbank.



'La pression pour que la BCE relève ses taux d'intérêt s'accroît donc encore', souligne la banque allemande.



Au cours des dernières semaines, plusieurs membres du conseil des gouverneurs de la banque centrale ont multiplié les signaux en vue d'un relèvement de taux dès le mois de juillet, ce qui constituerait la première hausse de taux de l'institution depuis avril 2011.





