Allemagne-Les prix à la production ralentissent plus que prévu en juin

Les prix à la production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ont ralenti plus que prévu en juin sur un an, montrent les données publiées lundi par l'Office fédéral de la statistique.

En rythme annuel, ils ressortent en hausse de 1,8%, après une augmentation de 2,2% en mai et alors que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à un ralentissement à 1,9%.

Sur un mois, les prix à la production ont reculé de 0,3%, alors que le consensus tablait sur une baisse de 0,2%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)