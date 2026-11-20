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Les prix à la production en Allemagne sont ressortis en hausse de 1,4% en octobre sur une base mensuelle contre une hausse de 0,9% attendue et 1,9% le mois précédent. Sur un an, ils avancent de 8,1% après un consensus de 7,2% et une hausse de 6,7% en septembre.
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Les tentatives de traversées clandestines de la Manche par des migrants au départ de la Belgique ont été multipliées par cinq cette année, a révélé cette semaine le gouverneur de la Flandre occidentale, la province belge dont dépend le littoral. Ce sont 570 personnes ...
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