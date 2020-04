Allemagne: les PMI déçoivent en forte baisse en avril

(AOF) - L'indice PMI Markit manufacturier allemand est ressorti en baisse au mois d'avril à 34,4, contre 45,4 au mois de mars et un consensus à 39. Celui des services a lui été divisé par deux, passant de 31,7 au mois de mars à 15,9 en avril, bien en-dessous du consensus de 28,5. Le composite s'établit à 17,1, contre un consensus de 31 et et un mois de mars à 35.