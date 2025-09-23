 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Allemagne-Les instituts économiques relèvent leurs prévisions de croissance pour 2025 - sources
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 16:24

Les instituts économiques allemands ont relevé leurs prévisions de croissance pour la plus grande économie européenne en 2025, à 0,2%, et ont prévu des rebonds de 1,3% en 2026 et de 1,4% en 2027, selon des sources au fait de la question.

Ils avaient anticipé une croissance de 0,1% pour cette année et de 1,3% pour l'année prochaine dans leurs prévisions précédentes, publiées en avril, dans lesquelles ils n'avaient pas encore donné d'indications pour 2027.

Ces prévisions avaient pris en compte les premiers droits de douane américains sur l'acier, l'aluminium et les voitures.

La hausse des droits de douane décidée par le président américain Donald Trump pourraient mettre l'Allemagne - déjà la seule économie du G7 à s'être contractée au cours des deux dernières années - sur la voie d'une troisième année de récession pour la première fois dans son histoire d'après-guerre.

(Reportage Klaus Lauer et Holger Hansen, rédigé par Miranda Murray, version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

