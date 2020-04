Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Les grands instituts prévoient une récession de 4,2%-sources Reuters • 07/04/2020 à 13:01









BERLIN, 7 avril (Reuters) - Les principaux instituts d'études économiques allemands s'attendent à une contraction de 4,2% du produit intérieur brut (PIB) cette année à cause de la pandémie de coronavirus, avant un rebond de 5,8% en 2021, a-t-on appris mardi de deux sources informées des nouvelles prévisions. Ces instituts doivent présenter leurs nouvelles prévisions mercredi. Le ministre de l'Economie, Peter Altmaier, a déclaré pour sa part que la contraction de l'économie devrait être supérieure à celle enregistrée en 2009, année durant laquelle le PIB allemand avait chuté de 5,7%. Avant le début de l'épidémie de Covid-19 en Allemagne, le gouvernement tablait pour 2020 sur une croissance de 1,1%. Le gouvernement s'appuie sur les estimations des grands instituts - qui peuvent encore être modifiées légèrement avant leur publication - pour établir ses propres prévisions. (Rene Wagner et Klaus Lauer, version française Marc Angrand)

